Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un niño fue rescatado después de quedar sujeto al exterior de una canastilla de la rueda de la fortuna en la Feria de Torreón, durante la madrugada de este jueves 1 de octubre. El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con información de la Coordinación Regional Laguna de Protección Civil del Estado, citada por Infobae, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el menor se encontraba fuera de la atracción con su padre y otro familiar. Su madre y otros integrantes de la familia habían abordado el juego.

Según el reporte preliminar, el niño se desplazó hacia la parte posterior, ingresó por un punto que no estaba destinado al acceso de usuarios y trepó por el exterior de la estructura hasta alcanzar una canastilla.

Al advertir la situación, el operador detuvo la rueda de la fortuna. Trabajadores del lugar, con apoyo de algunos asistentes, realizaron las maniobras para poner al menor a salvo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protección Civil informó que atendió el reporte alrededor de las 03:00 horas y estableció contacto con los responsables de los juegos mecánicos para conocer las circunstancias.

La dependencia indicó que, con base en la información recabada inicialmente, el incidente no se debió a una falla mecánica ni a una operación incorrecta. No obstante, mantiene la verificación con los responsables de la atracción para esclarecer lo ocurrido.