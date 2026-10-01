Video | Encontronazo en Senado entre Ruth González y Lilly Téllez

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Las senadoras Ruth González Silva, del Partido Verde, y Lilly Téllez, del PAN, protagonizaron un enfrentamiento este miércoles en el Senado, luego de que la panista exhibiera una parodia en la que apareció el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, esposo de González.

El intercambio ocurrió durante la discusión de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, denominadas por la oposición como "ley antimeme".

Téllez reprodujo un video elaborado con escenas de la película La caída e imágenes sobrepuestas de políticos. González cuestionó el uso de la imagen del mandatario potosino.

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"Yo no estoy en contra de la libertad de expresión; sin embargo, que usted replique la imagen del gobernador de San Luis Potosí es delicada, no tiene fundamentos y eso se llama difamación", expresó la legisladora del Verde.

La panista interpretó esas palabras como una amenaza y, durante su intervención por alusiones personales, lanzó acusaciones contra González y Gallardo.

"Sus amenazas son particularmente serias, porque usted y su esposo están asociados con cárteles en su estado", sostuvo Téllez. También afirmó que ambos tienen "el apoyo de cárteles muy violentos, muy ricos" y agregó: "México sabe que usted y su marido son unos corruptazos".

González negó haber amenazado a Téllez y pidió dejar constancia en el Diario de los Debates de que se consideraba violentada, señalada y amenazada.

"Pedí respeto para mi familia, para un ejecutivo estatal, y por supuesto que haré la denuncia correspondiente", afirmó.