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Seguridad

Detienen a hombre con cocaína en Los Huaracheros

La Policía capitalina puso al detenido a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Por Redacción

Octubre 01, 2026 05:20 p.m.
A
El detenido fue puesto a disposición de la FGE

El detenido fue puesto a disposición de la FGE

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      Un hombre de 42 años fue detenido en la zona de Los Huaracheros, en el Centro de San Luis Potosí, después de que policías municipales le encontraron siete bolsas con una sustancia blanca con características similares a la cocaína, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital.

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      Según el reporte policial, agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) realizaban recorridos preventivos cuando observaron a un grupo de hombres que aparentemente consumía bebidas alcohólicas en la vía pública. Al advertir la presencia de los oficiales, los integrantes comenzaron a dispersarse.

      La dependencia señaló que uno de ellos gritó y mostró una actitud agresiva, por lo que fue intervenido. Durante una revisión, los agentes localizaron las siete bolsas de plástico.

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      El detenido, identificado como Juan Adrián "N", fue trasladado para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación legal.

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