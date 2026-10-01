Nacional Monte de Piedad reabrirá el 7 de octubre
Ofrecerá 45 días sin intereses ordinarios y descuentos
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La Institución y el sindicato alcanzamos el día de ayer un acuerdo en el marco de las mesas de negociación que sostuvimos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instancia que emitió un dictamen que puso fin al conflicto y que nos permite reactivar nuestra operación.
Este acuerdo es muestra de nuestra disposición permanente al diálogo, para alcanzar una solución que privilegie el bienestar de nuestros colaboradores y garantice la continuidad de nuestra misión en beneficio de México y su gente.
Nacional Monte de Piedad otorgará:
· 45 días naturales sin cobro de intereses ordinarios a partir del 7 de octubre, para que puedan pagar, refrendar o desempeñar sus prendas sin costo adicional.
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· Descuentos en los intereses generados durante la huelga, de acuerdo con el historial de cada cliente.
Agradecemos la paciencia de clientes, colaboradores y Organizaciones de la Sociedad Civil que nos han acompañado.
Nuestras sucursales operarán a partir del 7 de octubre en su horario habitual de 8:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas, los sábados.
Gracias por su confianza. Nosotros nunca dejaremos de creer en México.
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
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