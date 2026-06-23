PVEM rompe con Morena en Colima y va solo en 2027

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió su alianza con Morena en Colima y este martes anunció que irá solo en el proceso electoral del próximo año en el que se renuevan la gubernatura, el Congreso local y las 10 alcaldías.

El dirigente estatal del PVEM en Colima, el senador Virgilio Mendoza, informó en conferencia de prensa que no participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura y buscará la postulación de su partido para contender en la elección de 2027 por la gubernatura.

Afirmó que en Colima hay condiciones para que el Verde gane el gobierno del estado sin depender de Morena, como ocurrió en 2021 en San Luis Potosí.

Aunque insistió que en Colima los derroteros del PVEM y Morena son distintos porque hay gente que busca un cambio de rumbo en la administración pública, aseguró que a nivel nacional se mantiene el compromiso y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Mendoza también abrió la posibilidad de construir en Colima un frente opositor contra Morena, pues "la política es circunstancial", dijo.

A pesar de que el senador colimense se considera el cuadro del PVEM mejor posicionado para lograr arrebatarle a Morena la gubernatura, dijo que respetará el método de elección de candidatos que en su momento defina el partido.