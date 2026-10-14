Aumentan víctimas por Simón y Rachel

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ENSENADA, México.- A seis se elevó el martes la cifra de muertos por el paso del huracán Simón y los remanentes de la tormenta Rachel por las costas del Pacífico mexicano, donde han ocasionado fuertes precipitaciones, inundaciones y deslaves, anunciaron las autoridades estatales.

Simón continuaba el martes desplazándose lentamente por el Pacífico mexicano como huracán categoría 1 provocando lluvias en los estados de Nayarit y Sinaloa, donde las autoridades mexicanas se mantienen en alerta ante el riesgo de la crecida de ríos e inundaciones. El fin de semana, el huracán ocasionó intensas precipitaciones en el estado sureño de Guerrero, donde falleció una persona.

Pero fue más al norte, en la ciudad costera de Ensenada, estado de Baja California, donde los remanentes de la tormenta Rachel ocasionaron más daños por la crecida de ríos e inundaciones.

Al menos cinco personas murieron: una niña de 13 años cuyo cuerpo se encontró el domingo; dos mujeres de 35 y 30 años y un niño de 4 años cuyos cadáveres fueron hallados el lunes, y otro cuerpo fue localizado el martes cerca de un arroyo, pero aún se desconoce su identidad, indicó a The Associated Press la fiscalía estatal.

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Muerte y desolación

dejó a Rachel a su paso

El martes seguían desaparecidas cinco personas en Baja California, tres de ellas en Ensenada y dos más en San Felipe, una localidad en el lado del mar de Cortés de donde un padre y un hijo salieron a pescar el sábado y no volvieron.

Unos 300 elementos de las fuerzas militares, policiales y de los cuerpos de rescate iniciaron una operación de búsqueda a lo largo del arroyo El Pípila de Ensenada para tratar de localizar a las personas que permanecen desaparecidas en esa región, informó Protección Civil estatal.

Asimismo, la Armada mexicana mantiene la búsqueda de las dos personas que desaparecieron en la comunidad de San Felipe.

Las inundaciones arrastraron vehículos, causaron daños en viviendas y dejaron diversas áreas incomunicadas.

Johana Nuriulu, vecina de la comunidad Buena Vista, en Ensenada, dijo que las inundaciones comenzaron por la noche, poco después de que el aguacero cortó la electricidad. "Escuchamos un fuerte ruido que se escuchaba como olas del mar, bien fuerte".