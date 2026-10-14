Aumentará Air France los vuelos París-Cancún

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CANCÚN, QR.- Quintana Roo recibirá siete vuelos semanales de Air France desde París a partir del 14 de diciembre, como parte del incremento gradual de frecuencias anunciado por la aerolínea durante la conmemoración de los 15 años de conexión entre ambas ciudades. El anuncio se realizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en el acto para destacar la importancia de mantener el enlace aéreo y favorecer la llegada de visitantes europeos al estado.

La celebración estuvo marcada por el reconocimiento de la mandataria a la compañía francesa, cuya operación ha permitido mantener conectados ambos destinos durante tres lustros, con excepción de algunos meses de interrupción por la pandemia de COVID-19. Lezama agradeció la confianza de la empresa y se refirió a la relación entre la aerolínea y el Caribe Mexicano como alianza comercial y estratégica.

La relevancia de esta conexión también se refleja en la presencia de viajeros franceses en el estado. Se señaló que este mercado aporta entre 230 mil y 250 mil visitantes al año a QR.