Aumentaron los casos de GBG en humanos
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Ciudad de México.- Desde que se confirmó en México el primer caso de un humano infestado con gusano barrenador, en abril de 2025, se han acumulado 692 casos hasta el 18 de septiembre de 2026, en 27 entidades.
Este año se elevó considerablemente el número de casos, ya que en 2025 se registraron 117 y en 2026 se reportaron 575, es decir, cinco veces más que el año pasado.
Tan sólo en la última semana se reportaron 11 casos nuevos de GBG: tres en Guanajuato, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, uno en la Ciudad de México, uno en Colima, uno en Hidalgo y uno en Zacatecas.
El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Miasis por Cochliomyia Hominivorax también reportó cuatro defunciones derivadas de la infestación, todas durante el presente año, en Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán.
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Los estados más afectados en casi año y medio son Chiapas, con 165 casos confirmados en total, y Veracruz, con 116 personas infestadas con el gusano barrenador.
Les siguen Oaxaca, con 68; Puebla, 61; Yucatán, 47; Guerrero, 35; San Luis Potosí, 34; Quintana Roo, 28, e Hidalgo, con 23.
El primer caso de infestación del gusano barrenador en humanos se registró en Chiapas, en abril del año pasado.
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