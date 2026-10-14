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Avala la SCJN prohibición de comida chatarra

Suprema Corte de Justicia de la Nación falla a favor de la SEP

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Avala la SCJN prohibición de comida chatarra
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a una empresa que impugnó los lineamientos emitidos por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA) para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en las escuelas del país.

      El asunto se refiere a los lineamientos publicados en septiembre de 2024, que establecen disposiciones para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como para fomentar estilos de vida saludables en materia de alimentación en todos los planteles del Sistema Educativo.

      Bajo el argumento de que dichas disposiciones vulneraban derechos, entre ellos la libertad de trabajo, la seguridad jurídica, la igualdad y la no discriminación, además de los principios de paridad progresiva y libre desarrollo de la personalidad, la empresa impugnó los lineamientos, cuyo caso llegó este martes al pleno del máximo tribunal.

      Por unanimidad de votos, la SCJN determinó que los lineamientos no prohíben de manera absoluta la comercialización de alimentos y bebidas.

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      Consideró que estas medidas persiguen una finalidad constitucional legítima, al buscar la protección de derechos fundamentales como la salud y la alimentación adecuada de niñas, niños y adolescentes.

      "Los lineamientos impugnados no prohíben de manera absoluta la comercialización de alimentos y bebidas, únicamente regulan su venta dentro de los centros escolares", expuso la ministra María Estela Ríos.

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