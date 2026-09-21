Baja inversión pública para prevenir las inundaciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La inversión pública para prevenir inundaciones se redujo por segundo año consecutivo y tuvo el registro más bajo desde 2021.

El año pasado, el gobierno federal inyectó mil 627 millones de pesos en obras para la prevención y protección contra inundaciones, un desplome de 45% contra 2024, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Analistas señalan que estas obras no son prioridad para el gobierno federal, ya que privilegia programas sociales, que recibirán más de un billón de pesos en 2027, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El gobierno no anticipa un presupuesto mayor ante la realidad ambiental, dijo el expresidente del Consejo del Colegio de Ingenieros Ambientales, Julio Valdivieso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El gobierno no lo ve como una prioridad y se requiere mucha obra como canales de desagüe, conectar redes de alcantarillado a los túneles emisores, y para eso se requiere inversión", comentó.

"La autoridad prefiere atender los problemas cuando se presentan y esperar a que pase la presión pública, y hacer como que no pasa nada. Las obras de prevención no se ven y no dejan votos. Tampoco pueden presumirlos, en cambio otras obras sí, porque sirven para la propaganda política. Año con año se reducen los presupuestos para obras de prevención y así seguirán las inundaciones", dijo.

Resalta que los ciudadanos deben hacerle ver al gobierno que estas obras son primordiales para evitar tantos daños, debido a que, a la larga, resulta más caro corregir que prevenir.