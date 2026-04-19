Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en concierto de Andrea Bocelli en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Tras no ser vista públicamente, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acudió al concierto del cantante italiano Andrea Bocelli, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en evento cultural masivo

En el video de EL UNIVERSAL se observa a la escritora mexicana recargada en una cerca de metal y comentar que espera que este espectáculo "lo disfruten todos".

"Hay muchos eventos gratuitos en la ciudad. (Andrea Bocelli) canta precioso, la verdad", dijo antes de despedirse de algunas y algunos asistentes.

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Presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en eventos culturales recientes

En octubre de 2025, dicha investigadora volvió a aparecer en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la presentación de la obra "Rogelio Fernández Güell. Poesía Reunida".

En el evento, obsequió una copia de este título y dos de "¡Gracias!", escrito por parte de López Obrador.