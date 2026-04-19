Wixárikas dejan de lado a los partidos

Guadalajara, Jal.- El municipio de Bolaños, al norte de Jalisco, está a punto de concretar el cambio de régimen para elegir a sus autoridades municipales a través de sistemas normativos internos o usos y costumbres, dejando fuera a los partidos políticos, pero el proceso ha sido complejo y enfrenta múltiples resistencias.

Han pasado casi seis años desde que la comunidad wixárika que ahí habita presentó la solicitud para cambiar de régimen electivo, tomando como fundamento el orden constitucional que garantiza el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades, y el Congreso del estado ya aprobó el dictamen que así lo establece.

Sin embargo, algunos de los mestizos que viven en ese territorio se oponen a este cambio argumentando que se afectarían sus derechos político-electorales, por lo que han mostrado su inconformidad a través de manifestaciones públicas e interponiendo recursos legales, uno de los cuales sigue pendiente de resolverse.

El 18 de mayo de 2025 se llevó a cabo la consulta en el poblado, en la que participó 55.17% de los votantes del municipio y la mayoría se mostró a favor del cambio de régimen; sin embargo, al conocer el resultado, algunos de los mestizos inconformes interpusieron recursos para anular el ejercicio argumentando coacción del voto, vulneración del principio de imparcialidad y conducta inadecuada de una Consejería Electoral; actualmente uno de esos recursos persiste y está en espera de resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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