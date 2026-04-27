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Ejecutan a funcionario municipal en taquería de Tamuín

El gestor Alfredo Villanueva Pérez fue asesinado a balazos; desplegaron operativo en la colonia Hidalgo

Por Huasteca Hoy

Abril 27, 2026 07:21 a.m.
A
Ejecutan a funcionario municipal en taquería de Tamuín

TAMUÍN. Un funcionario del Ayuntamiento de Tamuín fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una taquería de la colonia Hidalgo.

La víctima fue identificada como el licenciado Alfredo Villanueva Pérez, quien se desempeñaba como gestor municipal.

De acuerdo con la información recabada, el ataque fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras escucharse detonaciones de arma de fuego en la calle Aquiles Serdán, esquina con Libertad.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones policiacas y militares, quienes confirmaron que se trataba de un ataque armado contra un hombre que se encontraba al interior de una taquería y que ya no presentaba signos vitales.

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Paramédicos de los Bomberos Voluntarios de Tamuín brindaron apoyo, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el homicidio. Autoridades implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

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