Tráfico carga la ciudad desde temprano en SLP

La mañana de este lunes arrancó con carga vehicular en varias de las principales vialidades de la capital potosina, donde ya se reportan tramos con avance lento.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la carretera 57 mantiene un flujo constante, aunque a partir del periférico el avance se vuelve ligeramente lento.

En Salvador Nava Martínez, el tráfico se intensifica en el tramo del Distribuidor Juárez hacia Constitución, uno de los puntos con mayor carga en las primeras horas del día.

En las inmediaciones de la Alameda también se registra importante presencia de peatones, por lo que autoridades piden a conductores moderar la velocidad y ceder el paso.

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En tanto, la avenida Muñoz presenta afluencia moderada, pero con tendencia a incrementarse conforme avanza la mañana.

El llamado es salir con tiempo para evitar contratiempos.