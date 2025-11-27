Bloqueo de acceso de prensa en el Senado tras presunta renuncia del fiscal
Resguardo Parlamentario impide entrada de prensa al Senado por renuncia del fiscal
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Personal de Resguardo Parlamentario prohíben el acceso al salón de plenos del Senado de la República para reporteros y fotógrafos previo a la sesión ordinaria donde se prevé se reciba la renuncia del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Todos los accesos están bloqueados y personal de esa área mantienen un cerco en diversas áreas.
Incluso, se pretendía evitar que los periodistas se acercaran al estacionamiento del sótano 2, donde arriban senadores e invitados.
Algunos elementos de Resguardo Parlamentario incluso de forma prepotente pretendieron correr a los reporteros del sótano 2.
Hace unas semanas se prohibió el acceso a los balcones laterales del recinto a fotógrafos y camarógrafos luego de publicar fotos del coordinador de Morena, Adán Augusto López viendo partidos de futbol en su tablet en plena sesión.
