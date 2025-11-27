logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bloqueo de acceso de prensa en el Senado tras presunta renuncia del fiscal

Resguardo Parlamentario impide entrada de prensa al Senado por renuncia del fiscal

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 12:51 p.m.
A
Bloqueo de acceso de prensa en el Senado tras presunta renuncia del fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Personal de Resguardo Parlamentario prohíben el acceso al salón de plenos del Senado de la República para reporteros y fotógrafos previo a la sesión ordinaria donde se prevé se reciba la renuncia del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Todos los accesos están bloqueados y personal de esa área mantienen un cerco en diversas áreas.

Incluso, se pretendía evitar que los periodistas se acercaran al estacionamiento del sótano 2, donde arriban senadores e invitados.

Algunos elementos de Resguardo Parlamentario incluso de forma prepotente pretendieron correr a los reporteros del sótano 2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hace unas semanas se prohibió el acceso a los balcones laterales del recinto a fotógrafos y camarógrafos luego de publicar fotos del coordinador de Morena, Adán Augusto López viendo partidos de futbol en su tablet en plena sesión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bloqueo de acceso de prensa en el Senado tras presunta renuncia del fiscal
Bloqueo de acceso de prensa en el Senado tras presunta renuncia del fiscal

Bloqueo de acceso de prensa en el Senado tras presunta renuncia del fiscal

SLP

El Universal

Resguardo Parlamentario impide entrada de prensa al Senado por renuncia del fiscal

Martha Cristiana defiende la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Martha Cristiana defiende la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Martha Cristiana defiende la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

SLP

El Universal

Martha Cristiana defiende la legitimidad del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y pide no desacreditarlo

Sheinbaum habla en mañanera sobre el caso de Raúl Rocha
Sheinbaum habla en mañanera sobre el caso de Raúl Rocha

Sheinbaum habla en mañanera sobre el caso de Raúl Rocha

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum aborda el caso de Raúl Rocha, acusado de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico y contrabando de hidrocarburos.

Nuevo León se declara blindado para el Mundial 2026
Nuevo León se declara blindado para el Mundial 2026

Nuevo León se declara 'blindado' para el Mundial 2026

SLP

El Universal

El gobernador Samuel García destaca la seguridad y obras para el evento deportivo