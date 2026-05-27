Sheinbaum confirma concierto de BTS en México para 2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE

, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

celebró elque sostuvo encon integrantes dey confirmó que la agrupación regresará aen 2027, luego de que la agrupación compartió unde su visita aLa mandataria recordó que decidió enviar unaalpara solicitar apoyo y lograr unadel grupo, debido a la alta demanda de boletos y las quejas deque no pudieron asistir a sus conciertos."Les gustó tantoque decidieron", afirmó Sheinbaum, quien destacó que lase puso en contacto con el gobierno federal, particularmente con la, para organizar la visita.La presidenta señaló queaceptó acudir aparabrevemente con sus seguidores mexicanos y destacó la actitud de los artistas, a quienes describió como "" y "nada pretenciosos"."Sedepor todos lados", comentó.Sheinbaum también consideró que parte delde la banda radica en losque transmiten a sus seguidores, conocidos como ""."Tiene muchay en muchos lugares. Sus mensajes son muy positivos hacia la", expresó.La mandataria dijo que uno de los momentos más emotivos fue cuando los integrantes del grupo observaron a cientos dereunidos en las inmediaciones deAdemás, agradeció que la agrupación compartiera enundel, pues consideró que ello refleja quesu estancia en"Siempre van a seren", concluyó la presidenta.