Busca Sedena renovar su flota

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Linköping, Suecia.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició la búsqueda de aviones de combate para reemplazar a sus viejos Northrop F-5E/F Tiger II asignados a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en 1982, con una flota de 10 de la que tres todavía están en operación.

La dependencia al mando del general Ricardo Trevilla Trejo planea adquirir 12 nuevos caza dentro de dos años (2028) para reforzar la vigilancia del espacio aéreo nacional, por lo que ya revisa opciones en el mercado internacional de defensa, muy demandado en la actualidad ante la situación geopolítica mundial derivada de los conflictos bélicos de Rusia contra Ucrania, y de Israel y Estados Unidos contra Irán, indicaron fuentes federales.

Una de ellas son los caza suecos Gripen de la compañía Saab, que ya realizó a los mandos de la FAM, encabezada por el general piloto aviador Román Carmona Landa, una presentación de sus modernas aeronaves Gripen E y F, con un costo de poco más de 100 millones de dólares cada una y con lo último en tecnología de radar, armamento y bajo costo en operatividad y mantenimiento en comparación con otros caza de su tipo.

En una ceremonia en las instalaciones de Saab en Linköping, en el sur de Suecia, en la que estuvo presente El Universal, se mostró el Gripen F, un caza ligero multifunción con capacidad para operar en cualquier entorno e ideal para fuerzas armadas con bajo presupuesto en defensa.

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Según las especificaciones técnicas, la incorporación de una segunda cabina totalmente independiente permite al Gripen F realizar misiones guiadas por instructores en un caza plenamente operativo, brindando a los pilotos condiciones reales de misión.

La aeronave cuenta con sistemas electrónicos que pueden interferir y engañar radares enemigos, además de despegar y aterrizar en carreteras y caminos improvisados, así como con sensores avanzados para recopilar información de inteligencia.

Asimismo, incorpora el radar AESA (Active Electronically Scanned Array) para búsqueda de objetivos y el IRST (Infrared Search and Track) para seguimiento por sistema infrarrojo.

Asimismo, posee 10 puntos externos para transporte de armamento, además de que su arquitectura también permite, de una manera simplificada, la integración de armamento ya disponible en los arsenales de las fuerzas aéreas que elijan el Gripen.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional analiza opciones, ya que también está considerado el estadounidense Lockheed Martin F-16, el KAI FA-50 de Corea del Sur y el Leonardo M-346 de Italia, según fuentes federales, en un mercado de defensa cada vez más demandante por los ejércitos del mundo ante la situación geopolítica mundial.