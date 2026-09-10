Cae capacitación docente

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Ciudad de México.- En 10 años, los montos para capacitar a cada maestro de educación básica pasaron de mil 644 pesos anuales en 2016 a 105.21 pesos en 2026, equivalentes a apenas 29 centavos diarios. La diferencia entre ambas cifras es de 93.6%, según una revisión de análisis publicados sobre el presupuesto educativo.

Durante el sexenio de AMLO se registraron los menores montos anuales por docente del periodo revisado: 71 pesos en 2021, 81 en 2022, 85 en 2023 y 96 en 2024. La cifra más baja corresponde a la estimación realizada sobre el proyecto de presupuesto de 2021.

La revisión realizada por El Universal reporta 336 pesos por maestro en 2019 y 141 pesos en 2020. En 2016, el monto alcanzaba los mil 644 pesos y aproximadamente mil pesos en 2017, en tanto que en 2018 fue de mil 269.45 pesos anuales por maestro.

El monto por docente calculado a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2026 equivale a menos de nueve pesos mensuales. La propuesta inicial contemplaba 91.50 pesos anuales; durante la discusión presupuestal, los diputados añadieron 14.5 millones de pesos al Programa de Desarrollo Profesional Docente, equivalentes a 13.71 pesos adicionales por maestro para todo el año.

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Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, señala que modificar los resultados de PISA requiere conocer cuánto se destina a formación docente, cuántos maestros acceden a ella, su calidad y pertinencia y si se traduce en mejores prácticas de enseñanza.

"PISA puede mostrarnos la magnitud del problema, pero necesitamos evaluación nacional y diagnósticos más cercanos a las escuelas para saber dónde están las dificultades y orientar hacia ellas la formación docente", dice.