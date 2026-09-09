¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- La hija de Raúl Manuel Beyruti Sánchez, identificado como "El Rey del Outsourcing", sufrió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing

Con ocho votos, el pleno del Alto Tribunal negó un amparo a Ángela Beyruti Espinosa, con el que buscaba echar abajo un crédito fiscal que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En marzo de 2022, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT resolvió dicha medida por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), recargos y multas que correspondían al ejercicio fiscal 2015.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del crédito fiscal y acciones legales

Ante ello, la hija del "Rey del Outsourcing", acusado por la FGR de "lavado" de dinero a través de empresas fachada, impugnó y obtuvo una suspensión provisional y definitiva, condicionada a garantizar el interés fiscal, otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

No obstante, el máximo tribunal modificó la sentencia recurrida y turnó a un colegiado para resolver aspectos de legalidad que quedaron pendientes.

Al presentar el proyecto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerrea argumentó que "se declara infundado el argumento de que la norma reclamada contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución".

Es decir, que la garantía no tiene por efecto privar a la persona contribuyente de sus bienes, sino asegurar al Estado obtenga su pago precisamente mediante la aplicación de la garantía otorgada por el deudor.