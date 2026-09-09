logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing

El SAT impuso un crédito fiscal a la hija de Raúl Manuel Beyruti, acusado por lavado de dinero.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 08:15 p.m.
A
SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- La hija de Raúl Manuel Beyruti Sánchez, identificado como "El Rey del Outsourcing", sufrió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

      SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing

      Con ocho votos, el pleno del Alto Tribunal negó un amparo a Ángela Beyruti Espinosa, con el que buscaba echar abajo un crédito fiscal que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

      En marzo de 2022, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT resolvió dicha medida por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), recargos y multas que correspondían al ejercicio fiscal 2015.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del crédito fiscal y acciones legales

      Ante ello, la hija del "Rey del Outsourcing", acusado por la FGR de "lavado" de dinero a través de empresas fachada, impugnó y obtuvo una suspensión provisional y definitiva, condicionada a garantizar el interés fiscal, otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

      No obstante, el máximo tribunal modificó la sentencia recurrida y turnó a un colegiado para resolver aspectos de legalidad que quedaron pendientes.

      Al presentar el proyecto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerrea argumentó que "se declara infundado el argumento de que la norma reclamada contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución".

      Es decir, que la garantía no tiene por efecto privar a la persona contribuyente de sus bienes, sino asegurar al Estado obtenga su pago precisamente mediante la aplicación de la garantía otorgada por el deudor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing
      SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing

      SCJN niega amparo a hija del Rey del Outsourcing

      SLP

      El Universal

      El SAT impuso un crédito fiscal a la hija de Raúl Manuel Beyruti, acusado por lavado de dinero.

      Ayuntamiento de Cuernavaca localiza estatua de Hernán Cortés
      Ayuntamiento de Cuernavaca localiza estatua de Hernán Cortés

      Ayuntamiento de Cuernavaca localiza estatua de Hernán Cortés

      SLP

      El Universal

      El INAH destaca la polémica histórica del personaje y propone un nuevo lugar para la escultura.

      Rocío Nahle rechaza tener cuentas bancarias en EU: niega especulaciones
      Rocío Nahle rechaza tener cuentas bancarias en EU: niega especulaciones

      Rocío Nahle rechaza tener cuentas bancarias en EU: niega especulaciones

      SLP

      El Universal

      La gobernadora de Veracruz negó públicamente tener cuentas bancarias en el extranjero, desmintiendo rumores recientes.

      Secretaría de Cultura propone tasa cero para librerías mexicanas
      Secretaría de Cultura propone tasa cero para librerías mexicanas

      Secretaría de Cultura propone tasa cero para librerías mexicanas

      SLP

      EFE

      La medida busca mejorar la liquidez y permanencia de librerías nacionales en el mercado editorial.