SNII y becas de posgrado tendrán más recursos en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- El presupuesto para la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) aumentaría su presupuesto en 2027, según se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Secihti prevé aumento presupuestal para 2027

La dependencia, liderada por Rosaura Ruiz, recibiría 4 mil 856 millones de pesos más, dando un total de 42 mil 217 millones 720 mil 225 pesos.

Incrementos en becas y Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

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Con respecto a las Becas de posgrado y apoyos a la calidad se contempla un ligero aumento para el próximo año, pues pasaría de 14 mil 879 millones a 15 mil 432 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra no considera la inflación anual que hasta agosto iba en 3.26%.

El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) tiene un aumento de casi dos mil millones de pesos, pues se propone que pase de 9 mil 170 millones, que recibió en 2026, a 11 mil 153 en 2027.