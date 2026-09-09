logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA

Wilson, hija de Elon Musk, reafirma su identidad y distancia en un video difundido por Desigual.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 08:09 p.m.
A
Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- El pasado 8 de septiembre por la tarde, la activista y modelo Vivian Jenna Wilson captó la atención pública tras la difusión de un video comercial centrado en temas de tecnología e inteligencia artificial.

      Campaña "Born to Disobey" y mensaje crítico

      La pieza audiovisual generó conversación en plataformas digitales al incluir un mensaje que diversos observadores interpretan como un cuestionamiento directo hacia las empresas desarrolladoras de robótica vinculadas a su familia.

      De acuerdo con el material audiovisual difundido en las redes oficiales de la firma internacional de moda Desigual, la campaña lleva por título "Born to Disobey" ("Nacido para desobedecer").

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el metraje, la modelo comparte escena con un autómata humanoide denominado DESI 84, cuyo aspecto visual guarda similitudes estéticas con los prototipos presentados por la industria del sector robótico. Durante el desarrollo del video comercial, destaca la declaración expresada por la protagonista: "Él fue diseñado para obedecer. Yo no".

      Identidad y activismo de Vivian Jenna Wilson

      Vivian Jenna Wilson nació el 15 de abril de 2004, fruto del matrimonio entre el empresario Elon Musk y la autora Justine Musk. En 2022, la joven tramitó de forma oficial el cambio legal de su nombre y género ante las autoridades de los Estados Unidos (en cumplimiento con las normativas locales del estado de California), decisión con la que adoptó formalmente el apellido de soltera de su madre y confirmó el distanciamiento total respecto a su figura paterna.

      Desde entonces, Wilson consolidó su voz pública como defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

      Las declaraciones recientes de Wilson reflejan una postura crítica hacia el entorno corporativo y las posturas sociopolíticas de su padre, de quien no recibe apoyo económico ni mantiene comunicación desde hace años.

      Nacida en 2004, realizó en 2022 la modificación formal de sus documentos de identidad para prescindir del apellido paterno y reafirmar su transición de género.

      Mantiene una participación constante en proyectos de difusión sobre equidad e inclusión, colaborando con marcas de proyección global.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA
      Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA

      Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA

      SLP

      El Universal

      Wilson, hija de Elon Musk, reafirma su identidad y distancia en un video difundido por Desigual.

      Argentina denuncia a petroleras por operar en Malvinas sin permiso
      Argentina denuncia a petroleras por operar en Malvinas sin permiso

      Argentina denuncia a petroleras por operar en Malvinas sin permiso

      SLP

      EFE

      Las denuncias incluyen a directivos y buscan impedir actividades sin autorización en la plataforma continental.

      Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido
      Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido

      Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido

      SLP

      AP

      Pasajeros varados y aeropuertos afectados mientras se trabaja para normalizar el tráfico aéreo.

      Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos
      Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos

      Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos

      SLP

      AP

      Las autoridades sirias informaron que el almacén contenía municiones de la guerra civil 2011-2024.