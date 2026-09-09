De cantar en las calles a compartir escenario con Edén Muñoz

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Lo que comenzó como una manera de ganarse la vida terminó llevándolo a escenarios que nunca imaginó pisar. Desde niño, Luis Daniel Velázquez, conocido por su nombre artístico como "José Luis, la voz del romance", tuvo presente la música gracias a su entorno familiar, particularmente a su papá, quien se dedicaba a esta actividad y convirtió la música en el sustento de su hogar. José Luis creció compañándolo a trabajar y, al mismo tiempo, aprendiendo a desarrollar su talento.

Cuando comenzó a cantar de manera independiente en las calles fue porque, al buscar independizarse, se dio cuenta de la falta de oportunidades laborales para personas invidentes. Así que tomó la herramienta que más lo destacaba: su voz. Aquella apuesta terminó convirtiéndose en su principal fuente de ingresos.

Aunque sus padres no estaban de acuerdo con que dejara la escuela, respetaron su decisión. Le hicieron saber que preferían que estudiara y tuviera una carrera, pero también entendieron que debía hacerse responsable de lo que eligiera. Él decidió probar suerte durante algunos meses cantando en San Luis Potosí. Si no funcionaba, regresaría con sus padres y buscaría un empleo. La música, en ese momento, no representaba un sueño de fama ni la posibilidad de compartir escenario con grandes artistas. Era, simplemente, su trabajo. Con lo que ganaba pagaba su renta, sus gastos y todo lo necesario para mantenerse.

Luis Daniel Velázquez enfrenta barreras laborales por discapacidad

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En el camino también tuvo que enfrentarse a una realidad: las dificultades que todavía existen para que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo. Desde su experiencia, considera que muchas veces el principal obstáculo no está en las capacidades de una persona, sino en la falta de disposición de quienes podrían darle una oportunidad. Por ello, la apuesta por la música parecía la ruta más viable. Su voz inclusive fue comparada con la de Luis Miguel y esto mismo le abrió más espacios y apariciones en redes sociales. Sin embargo, su historia comenzó a cambiar cuando lo contactó Alexis Omman -creador de contenido con casi 60 millones de seguidores en sus distintas redes sociales- e hicieron un video juntos, demostrando su talento. Alexis no sólo ayudó a darle visibilidad, sino que también fue pieza fundamental para que posteriormente surgiera el contacto con Edén Muñoz.

Colaboración con Edén Muñoz y experiencia en grandes escenarios

El encuentro con Edén lo llevó hasta Mazatlán y terminó compartiendo escenario con él. Para entonces ya contaba con la experiencia de haber cantado junto a una Orquesta Sinfónica en el actual Foro de las Estrellas, esto fue de gran ayuda para ganar confianza y entender la responsabilidad de presentarse frente a un público que está ahí específicamente para escucharlo.

Mientras muchos artistas urbanos sueñan con hacerse famosos o colaborar con grandes figuras, él comenzó por necesidad y siguió trabajando sin pensar demasiado en el futuro. Hoy, aquella decisión de salir a cantar a las calles lo ha llevado mucho más lejos de lo que imaginó cuando empezó. Y su voz, que entonces era una herramienta para ganarse la vida, terminó convirtiéndose también en la forma de abrirse camino hacia escenarios que alguna vez parecían fuera de alcance.