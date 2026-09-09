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Incendio en ferry MV June Aster deja muertos y desaparecidos en Filipinas

Hasta 42 personas fueron rescatadas tras el incendio en el ferry MV June Aster; continúan las labores de búsqueda.

Por AP

Septiembre 09, 2026 09:48 p.m.
A
Incendio en ferry MV June Aster deja muertos y desaparecidos en Filipinas
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      MANILA, Filipinas (AP) — Un transbordador de pasajeros se incendió el miércoles en aguas frente al oeste de Filipinas, lo que dejó a decenas de personas desaparecidas, informó la guardia costera el jueves. Al menos cinco personas murieron.

      Guardia costera informa sobre rescates y desaparecidos

      Hasta ahora, 42 personas han sido rescatadas y las labores continúan, por lo que la cifra de 87 desaparecidos podría cambiar, manifestó la portavoz de la guardia costera, la comodoro Noemie Cayabyab, en una entrevista para radio.

      Detalles del incendio y situación del ferry

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      El ferry MV June Aster había zarpado de Manila y se encontraba cerca de Coron, en la provincia de Palawan, cuando se desató el incendio.

      Cayabyab indicó que había 134 personas a bordo: 117 pasajeros y 17 tripulantes. ___

      Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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