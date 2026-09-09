Rocío Nahle rechaza tener cuentas bancarias en EU: niega especulaciones

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XALAPA, Ver., septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena) rechazó que tenga cuentas bancarias en el extranjero y en Estados Unidos.

Rechazo a las especulaciones sobre cuentas bancarias

"Tal como lo he declarado con anterioridad no tengo cuentas bancarias en el extranjero, y nunca he tenido relación bancaria en EEUU", dijo la mandataria a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Luego que el columnista, Mario Maldonado asegurara que cuentas bancarias de Nahle en Estados Unidos habían sido congeladas, la morenista calificó el hecho como "mentiras y especulaciones".

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"Las mentiras y especulaciones de quienes sin fundamento escriben un día sí y otro también sobre mi persona no tienen sustento", manifestó.

Ataques por ser mujer y defensa de la integridad

Dijo que por años han tratado de manchar su nombre e integridad, sin sustento ni pruebas.

Y ubicó los señalamientos en su contra como un ataque por ser mujer.

"Hay quienes aún no aceptan que las mujeres podemos ser 'lo que queramos ser'. Incluso Ingeniera, Gobernadora, Mamá, abuela, guerreras, trabajadoras y fuertes", escribió en sus redes sociales.

La exfuncionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirmó que le honra decir que todos los días trabaja de frente para el gran pueblo Veracruzano "y a ellos me debo", concluyó.