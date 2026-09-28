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Cae el "Bebo", operador del Cártel del Golfo

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Cae el "Bebo", operador del Cártel del Golfo
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      Ciudad de México.- Fuerzas Especiales del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Jesús Manuel "N", alias "Bebo", operador financiero del Cártel del Golfo, quien comercializaba hidrocarburo en la frontera de México con Estados Unidos; también fueron arrestadas dos personas más.

      "Bebo" está vinculado a una red de contrabando fiscal de hidrocarburos procedente del extranjero; trabajaba bajo las órdenes de César "N", alias Primito, jefe de la facción Metros del Cártel del Golfo, con presencia en NL y Tamaulipas.

      "Bebo" tenía una orden de aprehensión emitida por un juez federal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

      La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que, derivado de la ejecución de las órdenes de investigación, los efectivos aseguraron 13 inmuebles, cuatro tanques tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo.

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      Además, dos aeronaves, 50 vehículos de diversas características, 107 remolques tipo cisternas, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura. También 11 bombas despachadoras, alrededor de 500 mil litros de combustible, un kilo de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas, entre otros.

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