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Cae "El Búho", por crimen de periodista

Por EFE

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Cae "El Búho", por crimen de periodista
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      Ciudad de México.- Fuerzas federales de seguridad detuvieron este martes a Sergio, alias El Búho, presunto coordinador de un grupo delictivo e implicado en el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán en el estado de Veracruz.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa la captura del imputado, durante un operativo coordinado entre la Marina, la Guardia Nacional y la fiscalía estatal.

      Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso, señalado como uno de los criminales con mayor presencia en la región, tras varias semanas de seguimiento y despliegue táctico de campo.

      La comunicadora fue privada de libertad el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, rapto difundido en las redes sociales, y localizada sin vida semanas después, lo que desató un despliegue de inteligencia que derivó en la prisión preventiva de otros ocho implicados, entre ellos integrantes de la Policía Municipal.

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      El Congreso del estado de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a solicitud de la Fiscalía General del Estado para investigar su presunta autoría intelectual en el secuestro y posterior homicidio de la periodista.

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