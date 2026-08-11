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Continúa audiencia contra padre de Dafne en Ciudad Mante

Alejandra Quintos reafirma su compromiso de luchar por justicia para su hija Dafne.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 08:24 p.m.
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Continúa audiencia contra padre de Dafne en Ciudad Mante
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps., agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Este martes continuó la audiencia por violación equiparada, contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, en agravio de su hija Dafne Zapata Quintos, en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Ciudad Mante.

      Audiencia en Ciudad Mante: testigos y procedimiento

      De nueva cuenta el acusado participó vía zoom, mientras que la señora Alejandra Quintos, madre de Dafne, sí acudió a la audiencia.

      El abogado de la señora Alejandra, se identificó como Alejandro Paz Jiménez, quien dijo que para la jornada del martes se tenía previsto el desahogo de testigos que el lunes no alcanzaron a presentarse.

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      El total de testigos durante el juicio podría alcanzar un número de siete por parte de Gabriel Zapata, mientras que, por parte de la víctima, otro número igual.

      Compromiso de la madre en la búsqueda de justicia

      A su llegada al CIJ, Alejandra Quintos mencionó que seguirá presente en las audiencias como lo hace desde hace siete años, "como desde el 2019 sigo exigiendo justicia para mi hija".

      Aseguró que su postura nunca ha cambiado, con su presencia en los procedimientos legales, "siempre he venido a cada audiencia, a cada llamado, a cada cita. Hoy no está mi hija, pero está su mamá que va a hacer valer sus derechos".

      Dijo que sigue luchando y seguirá luchando por su hija y por todos los ciudadanos, "esa es mi misión, el enfoque que le he dado a mi vida, desde que tengo uso de razón".

      Quintos afirmó que, "voy a entrar las horas que sean necesarias, voy a estar aquí, los días, los meses, los años, hasta tener la justicia que merecemos y que hoy merece mi hija Dafne Zapata Quintos".

      También envió un mensaje a los ciudadanos: "Agradecerles el que difundan, el que compartan, el que alcemos la voz, y que no permitamos que haya más víctimas, que el sistema nos cumpla conforme a derecho".

      Defensa y agenda del juicio

      Por parte de la defensa de Gabriel Zapata, el abogado Eligio Cano Mar mencionó que la del lunes fue una jornada extensa en la que solo se logró una declaración.

      "Únicamente logramos desahogar un testigo que fue la declaración de la señora Alejandra y se prolongó hasta las once de la noche y hoy continuamos con los que no se pudieron desahogar ayer", expresó.

      El litigante comentó que para el miércoles se tiene previsto iniciar a las 11:30 horas, ya que se tienen previstos tres días para desahogar las declaraciones y en caso de no terminar, el juez volverá a dar otras nuevas fechas.

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