SLP

Apoya Torres propuesta de Rocha M. para directiva

Por Rubén Pacheco

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Apoya Torres propuesta de Rocha M. para directiva

Luego que Sara Rocha Medina, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue propuesta como presidenta de la Directiva del Poder Legislativo, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que el perfil de la priista es un buen planteamiento para encabezar a dicha institución.

En entrevista, el funcionario estatal valoró que la congresista, conoce la operatividad legislativa, derivado de su experiencia en diversas legislaturas, por ejemplo, en el Congreso de la Unión.

“Conoce San Luis Potosí y con la cual podemos tener un diálogo como lo hemos venido teniendo con el Poder Legislativo”, exteriorizó.

Torres Sánchez destacó, que en caso de resultar elegida presidenta del Congreso del Estado, el nombramiento generará que se tenga un Poder Legislativo paritario, lo cual, siempre será favorable en las instituciones gubernamentales.

En contraste con la opinión de Torres Sánchez, Rocha Medina junto con su correligionaria tricolor, Frineé Azuara Yarzábal, es la diputada de los 27 que integran la LXIV Legislatura con más faltas, al acumular tres, según el reporte oficial del Congreso 

del Estado.

El mismo informe precisa que la también dirigente estatal del PRI, suma siete inasistencias justificadas. 

