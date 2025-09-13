Habrá más detenidos por huachicol fiscal

Ciudad de México.- Ante el caso del huachicol fiscal, en el que se dio el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diesel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y 14 personas fueron detenidas, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las investigaciones siguen en curso y es posible que haya más detenciones.

Sheinbaum también salió al paso a las críticas de sectores opositores: “Cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario [Rafael Ojeda], las investigaciones señalan y la fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular, en el caso del exsecretario, incluso el fiscal dice que vino a denunciar y a partir de ahí se abrió una investigación”.

En su conferencia matutina, la Mandataria recordó que las recientes detenciones, entre las que está la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, se originaron tras el aseguramiento en marzo de un buque en Tampico que declaró transportar naftas con permiso temporal de importación, pero que en realidad contenía diesel.

La detección de esta irregularidad permitió abrir una amplia indagatoria que ha derivado en la captura de elementos de la Marina, empresarios y civiles.

“La investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia, y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y empresarios y civiles que se dedicaban a este ilícito”, señaló Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo explicó que este delito provoca un “doble daño”: por un lado, la evasión de impuestos al introducir combustibles sin pagar las contribuciones correspondientes y, por otro, la competencia desleal que afecta tanto a los importadores legales como a Pemex, al colocarse el producto ilícito en el mercado a precios menores.

La Presidenta subrayó que se trata de una investigación amplia que aún no concluye: “No han terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, se va a ir informando conforme vengan estas detenciones”.

La Mandataria federal recordó que, además del caso del buque en Tampico, existen otras indagatorias relacionadas con el traslado ilegal de combustible en ferrotanques.