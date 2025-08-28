Zona Industrial, en el abandono

El pavimento lateral del Bulevar San Luis ya no sirve, a casi dos décadas de la construcción de los puentes vehiculares en la Zona Industrial, el mantenimiento es casi nulo, y los golpes de las llantas de los camiones y autobuses de transporte de personal van destrozando el asfalto, hasta acabar con él.

Desde el Anillo Periférico Oriente y hasta el Distribuidor Vial del Libramiento Oriente, el pavimento lateral se encuentra muy destruido, los automovilistas hacen esfuerzos por circular sin caer en algún agujero, y los conductores de transporte de personal hacen lo propio para evitar un accidente.

Este miércoles, algunos baches se encontraban repletos de agua, y los conductores los esquivaban con el fin de tratar de evitar un percance en el que por ejemplo, se derive de la profundidad de los agujeros. En esos casos, los automóviles podrían sufrir daños en los motores, averías en la suspensión o incluso daños en la pintura y carrocería, o incluso lastimar a los pasajeros en caso de un incidente.

La pavimentación de las vialidades laterales ocurrió en el período de 2004 a 2008, a lo largo del gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, cuando fueron creados los puentes vehiculares planeados para conectar sin semáforos, la vialidad carretera desde el cruce del camino de acceso al aeropuerto y el entronque con la Carretera Villa de Reyes - San Felipe.

Desde entonces, sólo hay algunas actividades testimoniales de mantenimiento, como ocurrió en un tramo del Distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente, pero la Zona Industrial se encuentra completamente olvidada.