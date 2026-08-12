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Caen 12 por extorsión en Michoacán

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Caen 12 por extorsión en Michoacán
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la inseguridad en México y el comercio en Estados Unidos son temas que van paralelos, luego de la breve suspensión de exportación de aguacate por alertas de inseguridad hacia inspectores estadounidenses en Michoacán.

      "Son dos temas separados, quizá en el tema del aguacate, en particular, tomó esta decisión el gobierno de Estados Unidos, no es la primera vez que lo hace, es la tercera vez que ocurre esto (...) pero son temas distintos. El tema comercial se trabaja con las instituciones de Comercio del gobierno de los Estados Unidos, y el de seguridad con el Departamento de Estado y las instituciones de Seguridad", expuso.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que el gabinete de seguridad detuvo el lunes a 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores de Michoacán, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

      Explicó que en 11 cateos realizados de manera simultánea se aseguraron armas de fuego largas y cortas, vehículos, inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos, entre otros objetos.

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