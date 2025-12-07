Caen 12 presuntos del CJNG en operativo en Chiapas

Agentes de seguridad detuvieron este domingo a 12 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde también se aseguraron armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en redes que el operativo fue encabezado por las Fiscalías estatal y la FGR, junto con la Sedena, Semar y la Guardia Nacional.

García Harfuch detalló que las capturas permiten inhibir a generadores de violencia, desarticular células criminales y fortalecer la seguridad en Chiapas, una zona donde la disputa territorial entre grupos ha escalado.

El CJNG, considerado por Estados Unidos como organización en la lista de terrorismo internacional, mantiene presencia en diversas regiones del país y es señalado como uno de los grupos más poderosos junto al Cártel de Sinaloa.

Desde el inicio de la "Operación Frontera Norte", el 5 de febrero, México ha detenido 9,735 personas y asegurado 7,258 armas de fuego, como parte del acuerdo con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas y migrantes.