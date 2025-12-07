Un paramédico, asesinado a tiros

Cuernavaca, Mor.- El paramédico Erick Mancilla, hijo del exsecretario municipal de Huitzilac, victimado en abril pasado, fue asesinado a balazos en la colonia Cantarranas de Cuernavaca.

Este crimen representa el tercer ataque letal documentado en menos de un año contra miembros de la familia Mancilla, originaria del municipio de Huitzilac.

El ataque se registró aproximadamente a las 14:00 horas sobre la avenida Atlacomulco, cerca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Morelos.

Tras el reporte de múltiples detonaciones por parte de residentes, elementos de seguridad pública se desplegaron en la zona. Las autoridades confirmaron el hallazgo del socorrista en la vía pública con heridas de bala de gravedad. Personal de servicios de emergencia que acudió al sitio certificó el deceso de la víctima.

En la escena del crimen, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron once casquillos percutidos y un cargador, evidencia que apunta a un ataque directo de alto impacto. El área fue inmediatamente acordonada para facilitar las diligencias ministeriales. Hasta ahora no hay información oficial sobre detenciones relacionadas con el suceso y tampoco sobre algunas líneas de investigación.

El homicidio de Erick Mancilla se inscribe en un patrón de violencia dirigido contra su núcleo familiar. En abril de 2025 su padre, Alejandro Mancilla Cueto, exsecretario municipal de Huitzilac, fue ejecutado a las afueras de la presidencia municipal.

En mayo de 2025 José Luis Mancilla Cueto, expresidente de Bienes Comunales y hermano de Alejandro, perdió la vida en un ataque armado perpetrado sobre la carretera federal México–Cuernavaca.