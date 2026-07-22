Caen 3 implicados en masacre de Zacatecas

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ZACATECAS, Zac.- Como resultado de los operativos desplegados por los recientes 10 asesinatos en Zacatecas, las autoridades informaron la detención de tres personas que podrían estar vinculadas con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo y que podría estar relacionada con los hechos recientes.

En conferencia de prensa, encabezada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se informó que la detención se concretó sobre una brecha de terracería ubicada en el tramo de la comunidad José María Morelos con dirección a la localidad 6 de enero, en Fresnillo.

Se trata de dos hombres y una mujer menor de edad, quienes viajaban a bordo de una camioneta.

Las personas detenidas fueron identificadas como Leonel "N", de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo "N", de 22 años, originario del estado de Durango, y una mujer menor de edad, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas.

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Durante la intervención y revisión, se aseguraron 113 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como 16 envoltorios y una bolsa con hierba verde y seca con características de la marihuana.

Además, se confiscaron seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos pixelados y 40 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. De igual manera, se aseguró una camioneta Nissan Frontier NP300, la cual presentaba alteraciones en sus números de identificación vehicular.