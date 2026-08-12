Caen 51% homicidios con CSP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- En 22 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el promedio diario de homicidios dolosos en el país disminuyó 51%, al pasar de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una reducción equivalente a 44 homicidios menos cada día.

Según el reporte de incidencia delictiva presentado este martes en Palacio Nacional, julio pasado se convirtió en el mes con el promedio más bajo de homicidios dolosos desde el año 2015, mientras que el gobierno federal aseguró que la tendencia descendente también se refleja en otros delitos de alto impacto.

La Presidenta señaló que la reducción de los homicidios forma parte de uno de los principales objetivos de su administración: garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.

"El objetivo nuestro es que en México se viva en paz, que los niños salgan a la calle, que puedan jugar libres, seguros, que haya menos homicidios, que menos mexicanos mueran por razones vinculadas con delitos, que no haya robos patrimoniales, que la gente pueda estar segura en su casa, con su vehículo", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio diario de homicidios dolosos cerró julio en 42.5 casos, frente a los 86.9 registrados al inicio de la actual administración.

"Hay una disminución de 51% entre el inicio de la administración y este último mes, que cerró con un promedio de 42.5 homicidios diarios", indicó la funcionaria al destacar que siete estados concentran 49% del total de homicidios dolosos registrados en el país: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

Añadió que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 33% respecto a octubre de 2024, y aseguró que todos los delitos que integran este grupo registraron una baja.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó estos resultados a la coordinación entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad y al despliegue operativo en las regiones con mayores índices delictivos.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, además de las fiscalías y policías estatales.