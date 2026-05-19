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Caen dos por agresión a elementos del SPF

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Caen dos por agresión a elementos del SPF

Ciudad de México.- Dos hombres fueron detenidos tras su presunta participación en la agresión a elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en Tamaulipas, donde el domingo pasado un uniformado falleció y otro resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha.

El gabinete de seguridad informó en redes sociales que también aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo, y continúan trabajando para detener a todos los involucrados.

El 17 de mayo, la SSPC señaló que los uniformados estaban por concluir con su servicio y se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó y luego emprendió la huida, por lo que se inició una persecución.

Los tripulantes de la camioneta comenzaron a agredir a los efectivos con disparos de arma de fuego.

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"Derivado de estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica; otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber (...) Se dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes", resaltó la SSPC.

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