Caen presuntos responsables del asesinato del fiscal de Guanajuato

LEÓN, Gto., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Un hombre y una mujer fueron detenidos y vinculados a proceso penal como autores materiales del asesinato del fiscal Juan Alberto Camarillo Zavala, registrado el 25 de septiembre pasado cuando se dirigía a cumplir sus funciones como jefe regional de la Unidad de Tramitación Común en San Felipe, Guanajuato.

Los homicidas lo siguieron, privaron de la libertad y ejecutaron a un lado de la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, en los límites de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí.

Los detenidos son Jovanny Alejandro "N" y Maelét Jeannice "N"; además, otro hombre fue capturado por los mismos hechos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato precisó que ambas personas fueron señaladas como los autores materiales del crimen.

El homicidio ocurrió entre las 08:40 y las 09:00 horas de esa mañana, cuando el fiscal se desplazaba en su vehículo y a la altura de la desviación hacia la comunidad de La Estancia del Cubo, en el tramo entre esta comunidad y Capillas de San Felipe, "fue interceptado de manera violenta por Jovanny Alejandro 'N' y otros cómplices, quienes, por instrucciones de Maelét Jeannice 'N', lo privaron de su libertad".

Los agresores, tras el secuestro, dispararon contra otro vehículo y su conductor, además de incendiar un tercer automóvil. Posteriormente, a un costado de la carretera, la víctima fue ejecutada con disparos de arma de fuego, detalló la fiscalía.

Dijo que mediante operativos terrestres y aéreos, se logró asegurar la zona y recabar pruebas clave para la investigación. Los agentes de la Fiscalía obtuvieron testimonios, evidencia física y material gráfico que permitieron ubicar a los presuntos responsables.

Los implicados fueron detenidos con base en órdenes de aprehensión y presentados ante la autoridad judicial, quien, tras valorar las pruebas, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio y robo calificados, ambos en agravio de Juan Alberto "N" y de la fiscalía. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Agregó que también se cumplimentó una orden de aprehensión contra una tercera persona relacionada a los hechos, quien se encuentra a disposición del juez para la determinación de su situación jurídica.