Calendario SEP: ¿cuándo comienza nuevo ciclo escolar 2026-2027?

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Las vacaciones de verano están por comenzar para miles de estudiantes de educación básica, pero una de las preguntas que más se repite entre madres, padres y tutores es cuándo volverán los alumnos a las aulas.

Aunque el calendario escolar 2026-2027 de la SEP aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad educativa ya adelantó la fecha prevista para el inicio del próximo ciclo escolar.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional tienen previsto regresar a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026.En los últimos días también han circulado versiones sobre un posible ajuste que retrasaría el regreso a clases hasta los primeros días de septiembre en algunas entidades. Sin embargo, hasta el momento no existe una modificación oficial, por lo que la recomendación es mantenerse atento a la publicación del calendario definitivo.De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las actividades para los alumnos de educación básica concluirán el miércoles 15 de julio, fecha que dará inicio al esperado periodo de vacaciones de verano.Este receso permitirá a millones de estudiantes descansar durante aproximadamente seis semanas antes de comenzar un nuevo año escolar. Durante ese periodo, muchas familias aprovechan para viajar, realizar actividades recreativas o convivir en casa antes del regreso a las aulas.Aunque los alumnos iniciarán su descanso al concluir las clases, el calendario de la SEP contempla actividades adicionales para el personal docente.Los maestros participarán en un Taller Intensivo de Formación Continua los días 16 y 17 de julio, jornadas destinadas a la actualización académica y a la planeación del siguiente ciclo escolar.Una vez concluidas estas actividades, el personal educativo también iniciará su periodo vacacional.