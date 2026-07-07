Suiza y Colombia van a prórroga tras empate sin goles en Mundial
Suiza y Colombia igualaron 0-0 en octavos y disputan tiempo extra para definir al ganador.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Suiza y Colombia fueron incapaces de anotar el martes en el tiempo regular de su partido de octavos de final de la Copa del Mundo, que por lo tanto se fue a tiempo extra.
El ganador del encuentro se enfrentará a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.
Argentina remontó para derrotar a Egipto por 3-2 horas antes.
Suiza no ha alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, los suizos jugaban con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial de 2014, pero cayó ante el anfitrión, Brasil.
no te pierdas estas noticias
Suiza y Colombia van a prórroga tras empate sin goles en Mundial
AP
Suiza y Colombia igualaron 0-0 en octavos y disputan tiempo extra para definir al ganador.
Julián Quiñones genera entusiasmo en AICM tras Mundial 2026
El Universal
El delantero mexicano fue aclamado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras su participación en la Copa Mundial 2026.
ADSL gana juego de preparación al Sporting San José
Pulso Online
El equipo potosino se prepara para el Apertura 2026 con un triunfo contundente