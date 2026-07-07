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Suiza y Colombia van a prórroga tras empate sin goles en Mundial

Suiza y Colombia igualaron 0-0 en octavos y disputan tiempo extra para definir al ganador.

Por AP

Julio 07, 2026 04:10 p.m.
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Suiza y Colombia van a prórroga tras empate sin goles en Mundial
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      Suiza y Colombia fueron incapaces de anotar el martes en el tiempo regular de su partido de octavos de final de la Copa del Mundo, que por lo tanto se fue a tiempo extra.

      El ganador del encuentro se enfrentará a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

      Argentina remontó para derrotar a Egipto por 3-2 horas antes.

      Suiza no ha alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, los suizos jugaban con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.

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