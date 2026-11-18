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Este martes se registran bloqueos carreteros en al menos cuatro estados del centro del país, realizados por campesinos y productores que participan en una Jornada Nacional de protesta para exigir al gobierno federal que cumpla con los acuerdos a los que llegaron el pasado 22 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, esta mañana hay bloqueos en cuatro estados: Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, siendo este último el más afectado. Medios locales reportaban el cierre de las carreteras León-Aguascalientes; la Cuerámaro- León, a la altura de San Francisco del Rincón; carretera federal 45, a la altura de San Antonio, en Silao;

Se informó de presencia de manifestantes, sin bloqueo, en San Luis de la Paz, en la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de San Rafael de la Curva y en Irapuato, en la carretera federal libre 45 Irapuato–Querétaro, a la altura de la comunidad de Rancho Grande.

En Jalisco ya había manifestantes en la vía Guadalajara-Colima, donde se esperaba un bloqueo total.

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En Michoacán el bloqueo es en Ecuandureo, sobre la Autopista México-Guadalajara Km 360.

En Querétaro, los manifestantes tenían presencia en la caseta de Palmillas. Se prevé que por la tarde se unan otros estados.