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Capturan a "Tirador de la Vía Atlixcáyotl"

Por El Universal

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a "Tirador de la Vía Atlixcáyotl"
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      PUEBLA, Pue.- La madrugada del martes, Rafael "N", mejor conocido como el "Tirador de la Vía Atlixcáyotl", acusado de atacar a tiros a vehículos en una importante avenida de la zona metropolitana de Puebla, fue capturado e identificado como un conocido empresario de origen español.

      Los ataques ocurrieron principalmente en Vía Atlixcáyotl, pero también hubo reportes de detonaciones en Periférico Ecológico y Camino Real a Cholula, lo que generó psicosis entre los habitantes.

      Tras más de tres meses de búsqueda, elementos ministeriales y castrenses ubicaron al presunto responsable en dos cateos efectuados la madrugada del martes en el residencial Santa Fe del municipio de San Andrés Cholula, ubicados precisamente en la Vía Atlixcáyotl.

      El fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, José Luis Hernández González, informó que el detenido enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio calificado y nueve más por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

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      En conferencia de prensa, recordó que el primer reporte por estos hechos se dio en redes sociales, en el mes de abril del presente año, pero fue hasta principios de junio, cuando un joven resultó lesionado por arma de fuego, que se presentó una denuncia penal.

      "Estos hechos causaron terror y pánico a la sociedad", dijo el fiscal, y admitió que en un inicio pensaban que eran hechos aislados, pero en cuanto avanzaron las investigaciones, encontraron que había convergencias, coincidencias, reiteración de conductas y reiteración de zonas.

      El funcionario detalló que, de acuerdo con cada una de las carpetas de investigación, inteligencia criminal y análisis integral de la información, detectaron que un automóvil aparecía en casi la mayoría de los hechos y había descripciones de características físicas de una persona.

      Ante ello, llevaron a cabo dos órdenes de cateo en dos domicilios y, en uno de ellos, encontraron al presunto responsable, quien abrió fuego contra las fuerzas policiales; sin embargo, los elementos repelieron la agresión y lo capturaron.

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