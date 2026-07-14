España frena a Kylian Mbappé y Francia
España superó a Francia con un marcador de 2-0 en Dallas y se clasificó a la final del Mundial.
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España maniató a Kylian Mbappé y venció 2-0 a Francia para acceder a la final de la Copa del Mundo que se disputará el domingo. La Roja y Les Bleus chocaron en la primera semifinal el martes en el estadio de los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas. España jugará el domingo contra Inglaterra o la campeona defensora Argentina en la gran final del torneo.
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