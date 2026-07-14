Penélope Cruz y Banderas celebran clasificación de España a la final

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- La clasificación de España a la final del Mundial desató una auténtica fiesta dentro y fuera de la cancha.

Reacciones de celebridades tras clasificación de España

Apenas sonó el silbatazo final, decenas de aficionados inundaron las calles para celebrar el triunfo, mientras que las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y orgullo por parte de algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo.

Actores, actrices y cantantes compartieron con sus millones de seguidores cómo vivieron el partido, desde fotografías del festejo hasta mensajes en los que destacaron el desempeño del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que ahora buscará su segunda copa del mundo.

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Penélope Cruz fue una de las primeras en reaccionar. La protagonista de "Vanilla Sky" compartió una fotografía del abrazo entre dos jugadores al término del encuentro y escribió: "¡Vamos España! Felicidades", acompañando el mensaje con varios corazones blancos.

Mario Casas también siguió el partido con intensidad. En sus historias de Instagram publicó un video en el que aparece celebrando frente al televisor y confesó los nervios que le provocó el encuentro. "Más cerca de ir a la final. ¡Qué nervios!", escribió.

Por su parte, Alejandro Sanz publicó su festejo, cien por ciento familiar y lo resumió con la frase: "No es ganar, es la manera de ganar".

Antonio Orozco se unió a los festejos al compartir el cartel oficial de la clasificación con la frase "A la final", acompañado de un entusiasta "¡Vamooos!", mientras que el actor Iván Sánchez destacó el nivel mostrado por el conjunto español: "Final. Pues yo no sé, pero qué manera de jugar al futbol estos chavales".

Mensaje emotivo de Antonio Banderas sobre la selección

Quien dedicó uno de los mensajes más emotivos fue Antonio Banderas. El actor de cintas como "La piel que habito" se refirió al deporte del balompié como un ejemplo de trabajo colectivo y confianza, y elogió la actitud mostrada por la Selección durante el encuentro.

"¡Qué maravilloso ejemplo el entender a través de este deporte las positivas ventajas del juego en equipo, del impulso que representa el sentirse unidos, del poder que otorga la fe en tus posibilidades!", escribió.

Banderas también mandó una felicitación a los seguidores y aseguró que además de sentirse muy orgulloso, ya cuenta las horas para presenciar la final del torneo:

"Espero la final con la sonrisa serena de quien se siente orgulloso de ser lo que es y de sentir que no estoy solo. ¡Enhorabuena España!", finalizó.