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Policías golpean a sacerdotes

Salían de una ceremonia en Villa de la Paz cuando fueron interceptados

Por Martín Rodríguez

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Policías golpean a sacerdotes
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      No se encuentran detenidos los policías que agredieron a tres sacerdotes que salían de una celebración litúrgica en el municipio de Villa de La Paz, pero las víctimas ya presentaron la denuncia penal, confirmó el vocero de la Diócesis de Matehuala, presbítero Antonio Ruiz Domínguez.

      Detalles confirmados

      De ellos, el principal afectado es el presbítero Israel Salinas Torres, titular de la Parroquia de Villa de La Paz, quien atendió a los policías que detenían el vehículo donde ellos se trasladaban.

      Según el relato, los policías que se encontraban en traslado en "La Boca", se fueron directamente sobre el titular de la parroquia, intentaron esposarlo de manera injustificada, él trató de evitar ser esposado y fue derribado y pateado por los propios elementos policiales.

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      Acciones de la autoridad

      Los policías le produjeron lesiones en las rodillas y en el abdomen y le rociaron gas lacrimógeno, pero la propia población intervino y los agentes salieron huyendo.

      Dijo que hasta ahora hay versiones no confirmadas, de que entre los policías que cometieron el abuso, se encuentra un agente de la Guardia Civil del Estado.

      Precisó que el administrador apostólico de la Diócesis, el arzobispo de San Luis Potosí Jorge Alberto Cavazos Arizpe, da seguimiento de manera personal al caso de la agresión de los policías hacia los sacerdotes que provenían de una comunidad del municipio de Villa de La Paz, cuando los policías trataron de detenerlos de manera injustificada.

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