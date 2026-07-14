A balazos, asesinan a grafitero en la Satélite

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Un grafitero conocido como "El Denor", también amante de la música sonidera, fue asesinado a balazos la noche del domingo en la colonia Satélite, iba a bordo de un automóvil cuando dos sujetos que viajaban en moto le dispararon para luego darse a la fuga dejándolo sin vida.

El ahora occiso, de nombre Francisco N. conocido como "El Denor" y de unos cuarenta años de edad, contaba con una carrera de más de 15 años dentro del grafiti legal y gustaba de los bailes sonideros, tenía su domicilio en la colonia Progreso.

El reporte sobre los hechos se dio alrededor de las diez de la noche del domingo y, según reportes policiales, se desplazaba por la calle República de Costa Rica de la colonia Satélite cuando fue perseguido por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Al darle alcance frente al número 354, a media cuadra a la avenida Juárez, los individuos se le emparejaron y le dispararon en diversas ocasiones para enseguida fugarse con rumbo desconocido.

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En la huida el grafitero chocó contra una camioneta tipo van que estaba estacionada, a la que proyectó contra un automóvil Ibiza y éste también se fue contra una camioneta Nissan.

El artista urbano quedó herido dentro del carro y los testigos llamaron a los cuerpos de emergencia, arribando los socorristas al sitio y le prestaron ayuda pero determinaron que ya había perdido la vida a causa de los impactos de bala recibidos.

Minutos después arribó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección en el lugar, en donde se encontraron varios cartuchos percutidos calibre .9 milímetros que fueron recogidos para integrarlos a la carpeta de investigación ya iniciada por la Fiscalía General del Estado.

En forma extraoficial se informó que una mujer que circulaba en motocicleta al momento del hecho, recibió un balazo en un brazo y la trasladaron a un hospital a recibir atención médica.