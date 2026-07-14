logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncia el PRI acarreo en evento de la "Gallardía"

Delegado del CEN menciona que empleados de gobierno fueron obligados a asistir

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncia el PRI acarreo en evento de la "Gallardía"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en San Luis Potosí, Hugo Contreras Zepeda, acusó que el evento por los 20 años de la denominada "Gallardía" fue operado desde el Gobierno del Estado y que servidores públicos, estudiantes y ciudadanos fueron llevados a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

      Durante una rueda de prensa, el priista calificó el acto como "vergonzoso para la vida política de San Luis Potosí" y aseguró que entre los asistentes hubo trabajadores gubernamentales presionados.

      "Las personas que acudieron a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina fueron desde servidores públicos, ciertamente presionados, hasta algunos alumnos de secundaria, bachillerato y otras personas ciudadanas que no sabían ni a qué iban", declaró.

      Contreras Zepeda señaló que estos hechos quedaron al descubierto a partir de publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El delegado del PRI también criticó que el evento fuera utilizado para celebrar, según sus palabras, "el aniversario de una familia que desde el poder quiere seguir controlando y heredando dicho poder".

      Además, cuestionó que durante el acto se utilizaran las siglas y los colores de un partido político, pese a que, afirmó, sus dirigentes nacionales decidieron no estar presentes.

      "Nadie puede ser tan inocente o ignorar que dicho evento fue tan sólo una demostración anticipada de promoción política, mediante el cual impulsan unilateral y públicamente a una persona para ceder el poder", sostuvo.

      Ante ello, Contreras Zepeda hizo un llamado a los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que emprendan las acciones previstas en la legislación electoral.

      Pidió que partidos políticos, militantes, aspirantes y funcionarios públicos respeten el calendario electoral y sujeten su actuación a los límites establecidos por la ley, sin importar su nivel de poder o influencia política.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        No despega afluencia al paraje de Micos
        No despega afluencia al paraje de Micos

        No despega afluencia al paraje de Micos

        SLP

        Huasteca Hoy

        Las lluvias y modificaciones en el estatus mantienen baja la ocupación turística en Ciudad Valles

        PRI acusa al Gobierno de acarrear y presionar para festejo gallardista
        PRI acusa al Gobierno de acarrear y presionar para festejo gallardista

        PRI acusa al Gobierno de acarrear y presionar para festejo gallardista

        SLP

        Pulso Online

        Hugo Contreras Zepeda pidió al Ceepac actuar ante lo que calificó como una promoción política anticipada

        Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías
        Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

        Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

        SLP

        Rubén Pacheco

        Esto, tras un caso de abuso en Villa de la Paz

        Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas
        Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

        Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo señaló que el dirigente del PVEM evidenció el carácter político de la conmemoración de la Gallardía.