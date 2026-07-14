Gobierno de México rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Tras las declaraciones realizadas por Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien afirmó que existe una supuesta "conexión" entre los Cárteles y el Gobierno federal, el Gabinete de Seguridad rechazó los señalamientos.

"Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales.

"La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones y las autoridades estatales", resaltó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Abundó que, las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas.

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Operación Enjambre y detenciones de servidores públicos

Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas.

El Gobierno federal subrayó que mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

Detalló que desde el inicio de la presente administración y hasta el 30 de junio de 2026 se detuvieron 59 mil 582 personas, asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas dos mil 363 kilos y cinco millones 546 mil 100 de pastillas de fentanilo.

Además se inhabilitaron dos mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Resultados en combate a la delincuencia y reducción de violencia

El Gabinete indicó que entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones criminales y estructuras delictivas, sin distinción alguna, lo que demuestra que las acciones del Estado mexicano actúan con base en investigaciones y conforme a la ley.

Sostuvo que los resultados también se reflejan en la reducción sostenida de la violencia.

"De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, lo que representa 41 homicidios menos cada día en el país.

"Los mecanismos de cooperación bilateral han dado resultados en el combate a la delincuencia organizada. Como muestra de ello, han sido detenidos generadores de violencia, entre ellos objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos", refirió el Gabinete de Seguridad.

Terry Cole advierte por cercanía entre cárteles y gobierno

Terrance Cole, advirtió sobre una "conexión mortal" entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano. Subrayó que para la agencia la lucha contra las organizaciones criminales es la "prioridad número uno".

Durante la Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo agradeció a los miembros de la DEA y agentes federales, estatales, locales e internacionales "por confiscar drogas mortales y desmantelar a los cárteles, a estas redes que envenenan a nuestros ciudadanos".

De acuerdo con la declaración escrita del evento, el jefe de la DEA dijo que su objetivo es un Estados Unidos "libre de fentanilo" y aseguró que la agencia está enfocada "en la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y toda persona que se beneficie de envenenar a los ciudadanos estadounidenses".