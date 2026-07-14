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Muere embestido por el tren, chofer de una pipa gasera

Pretendió ganarle el paso en las vías México-Laredo, en Charcas

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Muere embestido por el tren, chofer de una pipa gasera
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      charcas.- La tarde del pasado lunes una pipa de gas LP se impactó contra un tren en la carretera de Charcas. Lamentablemente, el chofer de la pipa perdió la vida, pero la unidad no explotó. Sin embargo, por precaución se cerró la carretera y las corporaciones de auxilio acudieron al lugar para retirar la pipa y evitar una explosión.

      Los hechos se presentaron la tarde del pasado lunes, en el cruce ferroviario de la carretera de Charcas a San Luis Potosí, cuando el chofer de una pipa de gas LP que circulaba por esta vía, al llegar a las vías del tren y observar que se aproximaba la locomotora, en lugar de hacer alto trató de pasar rápidamente pensando que lograría cruzar a tiempo, pero lamentablemente no alcanzó a pasar y el tren terminó impactando la pipa y arrastrándola varios metros, quedando completamente destrozada.

      La pipa de gas no explotó a pesar del fuerte impacto, pues esto hubiera provocado varios lesionados; sin embargo, lamentablemente el chofer de la pipa de gas LP perdió la vida. Al lugar acudieron corporaciones de auxilio y corporaciones policiacas, quienes decidieron cerrar el tramo de la carretera de Charcas a San Luis Potosí, a la altura del cruce del tren, mientras continúan trabajando en el lugar del siniestro.

      En el lugar se realizaron las debidas investigaciones y en la zona se llevan a cabo labores de retiro de los restos de la pipa, así como el rescate del cuerpo. Estas labores se realizaron con precaución para evitar que ocurriera algún problema con el gas LP.

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