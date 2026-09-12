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Cárteles, son una amenaza: Johnson

El embajador de EU destacó la relación con México

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Cárteles, son una amenaza: Johnson
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      Ciudad de México.- Ronald Johnson, embajador de EU en México, declaró que los cárteles mexicanos, como los grupos terroristas, siguen siendo una amenaza y llamó a mantenerse vigilantes.

      Al honrar junto a su esposa Alina en la embajada de Estados Unidos en México a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al-Qaeda, destacó la relación con México y el apoyo mutuo para la protección de ambos pueblos.

      En su discurso, comentó que las organizaciones terroristas se adaptan y tanto sus métodos como sus redes cambian: "Las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres en todas partes.

      "Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad", declaró.

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      Indicó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una alianza que ofrece resultados, además que las dos naciones permanecen unidas en defensa de la libertad y la democracia.

      En la ceremonia solemne reconoció con gratitud "a quienes estuvieron a nuestro lado" en el rescate de personas en los ataques de 2001, como los rescatistas Los Topos y otros grupos mexicanos.

      "Honrar a quienes perdimos el 11 de septiembre significa recordar las amenazas que enfrentamos y mantenernos vigilantes ante las amenazas que enfrentamos hoy".

      El embajador Johnson soltó un "¡Viva México!" y expresó que Dios bendiga la amistad entre Estados Unidos y nuestro país.

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