"Cascarita" por los desaparecidos

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Ciudad de México.- Colectivos de personas y madres buscadoras realizaron una pega de fichas de búsqueda y llevaron a cabo una cascarita por la memoria y contra el olvido en la Glorieta de Las y Los Desaparecidos a fin de visibilizar la crisis de desapariciones que atraviesa a México.

Cerca del mediodía, los colectivos se concentraron en Paseo de la Reforma, donde exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum desplegar acciones concretas para atender las más de 133 mil desapariciones en México, y lamentaron la manera en la que han sido contenidas sus protestas durante el evento mundialista.

En entrevista con El Universal, Jesús García, padre de Reyna Karina San Román Aguilar, desaparecida en 2012, acudió a la manifestación "porque es una forma de que las madres y padres que tenemos un hijo desaparecido nos visibilicemos y seamos escuchados".

Con respecto al trato que han recibido los colectivos por parte de las autoridades capitalinas en los últimos días, dice que "todos los policías que se vieron son los que nos hacen falta para recorrer el campo y todo el país".

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"Si todos los policías que estuvieron ahí se unieran a las madres y a los padres para buscar a nuestros desaparecidos y encontrar a los culpables, no estuviéramos en esto", asevera.

Martha Alicia Miranda, madre de Javier de Jesús González Miranda, desaparecido en 2020 en Veracruz, llegó a la manifestación para pegar fichas de búsqueda a fin de sensibilizar a la sociedad.

"Todo ese despliegue de policías que nos pusieron previo al Mundial sería muy bueno que lo pusieran al inicio de los secuestros, de las desapariciones y a nosotras, porque vamos solas a las búsquedas generalmente".